100 тыс. медицинских масок незаконно продавали в Нур-Султане

Материал передан в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан.

В ходе мониторинга в очередной раз пресечена продажа 100 тыс. штук медицинских масок в столице, сообщил на брифинге центра "Antikor ortalygy" руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент zakon.kz.

На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению лиц, занимающихся сбытом и продажей средств индивидуальной защиты по завышенной стоимости. Так, столичным Департаментом в ходе мониторинга социальной сети "Telegram" в очередной раз пресечены действия гражданина РК при реализации в городе Нур-Султан медицинских масок в количестве порядка 100 тыс. штук. Материал проверки по компетенции передан в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан для принятия процессуального решения, — сообщил Кабдула.

Он напомнил, что в рамках проекта "Астана – адалдық алаңы" столичным Департаментом с привлечением общественности и заинтересованных служб на еженедельной основе проводится мониторинг складов "СК-Фармация" и медицинских учреждений на наличие лекарственных препаратов от COVID – 19.

"СК-Фармацией" согласно клинического протокола, осуществлен закуп по 44 наименованиям лекарственных средств на сумму 8,2 млрд. тенге, предназначенных для лечения 60 тыс. пациентов в стационарах в месяц. В результате принимаемых совместных мер, на складах "СК-Фармация" обеспечен достаточный запас лекарственных препаратов. Находится на постоянном контроле вопрос по завышению предельных цен на лекарства и наличия медикаментов в аптеках, — добавил глава столичного департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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