Мертвого мужчину нашли на улице в центре Алматы

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Алматы на улице нашли труп мужчины, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. Автор сообщает, что инцидент произошел на пр. Сейфуллина, в районе пересечения с ул. Жибек жолы.

Личность мужчин установлена. Это гр. А. 1975 г.р. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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