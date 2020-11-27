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Мертвого мужчину нашли на улице в центре Алматы

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Фото : кадр видео27 ноября 2020, 16:14

В Алматы на улице нашли труп мужчины, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. Автор сообщает, что инцидент произошел на пр. Сейфуллина, в районе пересечения с ул. Жибек жолы.

Личность мужчин установлена. Это гр. А. 1975 г.р. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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