В Акмолинской области проводится работа по импортозамещению мяса птицы

Проект позволит значительно расширить экспортный потенциал региона.

Существенные возможности импортозамещения появятся при полной реализации масштабного проекта строительства Макинской птицефабрики с замкнутым циклом производства – от инкубатора до завода по переработке мощностью 100 тыс. тонн куриного мяса в год, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил глава региона Ермек Маржикпаев.

По информации управления внутренней политики, данный проект ориентирован на обеспечение потребности всего Центрального и Северного Казахстана.

Если с вводом первой очереди доля производства мяса птицы в республиканском объеме выросла на 14%, с реализацией второй очереди показатель достигнет 30%. Третья очередь строительства, запланированная на 2023 год, позволит достичь целевой мощности в 100 тыс. тонн, доли в Республике более 40% и создать более 2 тысяч новых рабочих мест, - отметил аким области.

Находясь в зоне продовольственного пояса столицы, проект не только обеспечит регулярную поставку мяса птицы, но и позволит значительно расширить экспортный потенциал региона.

Помимо Макинской птицефабрики, в рамках развития Продовольственного пояса в регионе реализуется 41 проект на 34 млрд. тенге.

Эти и другие планируемые к вводу производства станут новыми «точками роста» в посткризисный период, а для рядовых акмолинцев – это рабочие места, - резюмировал Ермек Маржикпаев.

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