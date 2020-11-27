Подростка едва не задушили и избили камчой в Алматинской области
Мать мальчика пожаловалась, что подозреваемого до сих пор не нашли.
Фото : aif.md27 ноября 2020, 17:04
Подростка избили камчой и едва не задушили в Алматинской области, передает zakon.kz.
По информации портала "Пятый регион", инцидент произошел в Есике еще 14 октября. Мать мальчика рассказала, что ее сын возвращался с другом со стороны форелевого хозяйства. Их на лошади догнал выпивший мужчина 40-50 лет.
Он погнался за моим сыном, догнав начал избивать камчой, избивал, потом достал веревку, начал материть, накинул удавку ему на шею. И благо, что у моего сына была кофта с капюшоном, он смог растянуть удавку и выпрыгнуть. В этот момент он спрыгнул с коня, повалил и начал избивать, - рассказала она.
Женщина пожаловалась, что подозреваемого до сих пор не нашли.
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В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт причинения телесных повреждений несовершеннолетнему зарегистрирован в реестре по пункту 2 части 3 статьи 293 Уголовного кодекса.
По результатам расследования подозреваемое лицо непременно будет установлено, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в ДП области.
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