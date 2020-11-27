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В РК определены уполномоченные по отслеживанию товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС

Они определены в рамках реализации Соглашения.

Фото : rambler.ru27 ноября 2020, 17:22

Правительство РК приняло постановление от 25 ноября 2020 года "О некоторых вопросах механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза", передает zakon.kz.

Так, для реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, от 29 мая 2019 года определено Министерство финансов РК уполномоченным органом, обеспечивающим координацию реализации механизма прослеживаемости.

В свою очередь Комитет государственных доходов министерства определен уполномоченным органом, обеспечивающим сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых в национальную систему прослеживаемости, или реализацию механизма прослеживаемости.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (26 ноября).


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