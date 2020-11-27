В РК определены уполномоченные по отслеживанию товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС

Они определены в рамках реализации Соглашения.

Правительство РК приняло постановление от 25 ноября 2020 года "О некоторых вопросах механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза", передает zakon.kz.

Так, для реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, от 29 мая 2019 года определено Министерство финансов РК уполномоченным органом, обеспечивающим координацию реализации механизма прослеживаемости.

В свою очередь Комитет государственных доходов министерства определен уполномоченным органом, обеспечивающим сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых в национальную систему прослеживаемости, или реализацию механизма прослеживаемости.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (26 ноября).

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