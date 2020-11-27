Глава Минздрава объяснил свое долгое отсутствие на брифингах

По его словам, в графике было много выездов в регионы.

Фото : кадр из видео

Министр здравоохранения Алексей Цой объяснил, почему не выходил на брифинги с 13 октября, передает корреспондент zakon.kz. Спасибо большое, что вы ожидаете брифинги. Для нас они тоже очень важны. У нас есть очень много острых проблем, которые мы должны были решить. Было много выездов в регионы, непосредственно в очаги, - пояснил глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций. По его словам, также были встречи с коллегами, выезды в больницы. Тамила Языкова, Нур-Султан

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