Глава Минздрава объяснил свое долгое отсутствие на брифингах
По его словам, в графике было много выездов в регионы.
Фото : кадр из видео27 ноября 2020, 17:23
Министр здравоохранения Алексей Цой объяснил, почему не выходил на брифинги с 13 октября, передает корреспондент zakon.kz.
Спасибо большое, что вы ожидаете брифинги. Для нас они тоже очень важны. У нас есть очень много острых проблем, которые мы должны были решить. Было много выездов в регионы, непосредственно в очаги, - пояснил глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, также были встречи с коллегами, выезды в больницы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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