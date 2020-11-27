В Акмолинской области более 20 тысяч предпринимателей получили поддержку от государства

Доля МСБ в структуре экономики региона составляет около 30%.

Выступая на брифинге на площадке СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что более 20 тыс. субъектов бизнеса получили налоговые послабления и отсрочки по кредитам, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Для восстановления их деловой активности и нивелирования негативных последствий пандемии для акмолинского предпринимательства в рамках только двух программ выделено более 7 млрд. тенге. По "Дорожной карте бизнеса" господдержку получили 300 предпринимателей, по программе "Еңбек" выдано свыше 800 микрокредитов и 700 безвозмездных грантов.

В Акмолинской области активно развивается так называемая "экономика простых вещей", осваивается широкая номенклатура товаров народного потребления. Растет количество объектов малого и среднего бизнеса, которые налаживают производство разных видов товаров - от производства повседневной обуви, школьной формы, одежды до бытовой химии и мебельной продукции.

Региональный бизнес активно участвует в программе "Экономика простых вещей". В этом году профинансированы 120 бизнес-проектов на 15,2 млрд. тенге, это втрое больше прошлого года. Осуществление проектов позволит открыть дополнительно 1300 новых рабочих мест,- проинформировал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Работая в непростых условиях, акмолинские предприятия продолжают активно инвестировать средства в модернизацию производства.

В этом году объемы инвестиций превысили прошлогодний уровень более чем на треть, где рост в целом составил 134,7.

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