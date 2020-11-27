Рецидивист вынудил 14-летнего подростка зарезать человека

От действий главного фигуранта погибли три человека.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений осуждены трое жителей города Житикары, один из которых осужден к пожизненному лишению свободы, передает zakon.kz.

В пресс-службе суда сообщили, что летом 2019 года подсудимый Ч., приехав из России в Житикару, начал совершать преступления (хулиганство, грабеж, хищение). При этом он вовлек двух 14-летних подростков, один из которых его племянник.

Результатом такой "дружбы" стало убийство двух человек и причинение смерти по неосторожности еще одному.

Причем, если по первому убийству Ч. сам был исполнителем, то по второму убийству он стал так называемым организатором. Напоил 14-летнего "приятеля", вручил ему нож и попросил добить лежащего на земле человека, которого до этого он избил. Все погибшие были бездомными.

Ч. был ранее неоднократно судим в России, в том числе и за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений.

Санкция ст.99 ч.2 УК предусматривает от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Государственный обвинитель просил суд назначить Ч. пожизненное лишение свободы. Несовершеннолетнему, добившему человека, 10 лет лишения свободы, и третьему подростку - 3 года 1 месяц лишения свободы. С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, непризнания вины, личности подсудимого Ч., суд по совокупности уголовных правонарушений назначил ему пожизненное лишение свободы, - сообщили в суде.

Там пояснили, что лишение свободы несовершеннолетним назначается лишь в исключительных случаях, при этом наказание может быть назначено на срок не выше 10-ти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах – 12-ти лет.

Подсудимому Л. суд назначил наказание в виде 7-ми лет лишения свободы. При этом суд учел, что несовершеннолетний ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и учебы характеризуется положительно, преступления совершил в 14-летнем возрасте, находясь под влиянием взрослого соучастника, активно способствовал раскрытию преступлений, вину свою признал в полном объёме и в содеянном чистосердечно раскаялся. Указанные обстоятельства суд признал исключительными и назначил несовершеннолетнему Л. наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ст.99 ч.2 УК. Несовершеннолетнему К., не причастному к совершению убийств, и признанному виновным в совершении других, менее тяжких преступлений, суд назначил три года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

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