Причину сокрытия ПЦР-тестов назвал Минздрав

Часть лабораторий, особенно частных, не была внесена в единую информационную систему.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос по поводу проведенной работы с лабораториями, которые оказывают услуги по ПЦР-тестированию, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается статистики в регионах, ситуацию знаем, мы информировали главу государства о том, что нами данная работа была проведена. Выехали специально наши бригады в каждый регион Казахстана, в которых увидели такую ситуацию, зафиксировали, определили причины. Одна из ключевых причин - отсутствие полной интеграции лабораторий, - сказал Цой.

По его словам, часть лабораторий, особенно частных, не была внесена в единую информационную систему. На сегодня, как он заверил, охват уже увеличился на 30%, все больше лабораторий в информационной сети.

Также были поздние извещения от медицинских организаций, что такие случаи коронавирусной инфекции были обнаружены. Все проанализировали, были дисциплинарные взыскания. Вопрос на особом контроле. Все очаги локализованы, пациенты получили лечение, - добавил министр.

Как добавила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, расхождения составляли от 50 случаев до 200-300, в регионах, где были проведены проверки.

- Расхождение по статистике имели место в Костанайской области, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской области, Акмолинской области. В ряде регионов сейчас проверки еще проводятся, - уточнила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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