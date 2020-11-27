В Минздраве рассказали, у каких стран Казахстан может покупать вакцину от коронавируса

Министр подчеркнул, что на данный момент российская вакцина рассматривается, как одна из потеницальных. Что касается других, то большие надежды в ведомстве возлагают на казахстанскую вакцину.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, у каких стран Казахстан может покупать вакцину от коронавируса. Среди государств, с которыми ведутся переговоры, есть Россия, Китай, США, передает корреспондент zakon.kz.

Работа по поиску вакцин для борьбы с коронавирусом идет постоянно. Задействованы максимально ресурсы, ищем вакцины, которые доступны на рынке. Первая, которая заявилась, была российская вакцина. Степень проработки здесь довольно высокая. Глава государства обозначил проработку вопроса по строительству такого завода и таких производственных мощностей в Казахстане. Это важный момент, чтобы мы могли обеспечить доступность вакцины. Мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадке действующих фармзаводов. Изучаем эту возможность по Казахстану вместе с нашими российскими коллегами, чтобы в дальнейшем начать производство в стране, — сообщил Цой.

На сегодняшний день, по его словам, российская вакцина находится на третьей фазе испытания. Первая и вторая фазы показали свою эффективность.

Российские коллеги говорят, что буквально скоро они проинформируют об итогах проводимого исследования. На данный момент мы ее рассматриваем, как одну из потенциальных. Что касается других, то большие надежды возлагаем на нашу казахстанскую вакцину, которая в конце этого года в декабре должна завершить вторую фазу испытаний. Мы обязательно проинформируем об итогах. Строится еще отечественный вакцинозавод для казахстанской вакцины, который в ближайшее время будет производить вакцину внутри страны, — добавил министр.

Также, как сообщил глава ведомства, прорабатываются вопрос возможных поставок с китайскими коллегами, с США и другими странами, которые планируют производить вакцины.

Пока еще наши коллеги не заявили еще о том, что они провели регистрацию вакцин внутри своих стран. Поэтому как только они официально объявят о регистрации, мы будем прорабатывать вопрос о регистрации внутри Казахстана, — уточнили на брифинге.

Комментируя возможное количество производителей вакцин, которые будут использоваться в Казахстане, министр объяснил, что все будет зависеть от того, насколько компании будут выходить на рынок и регистрировать продукцию.

То есть очень важно, чтобы они прошли все протоколы безопасности внутри нашей страны. Мы призываем всех поставщиков выйти на наш рынок и пройти процедуру проверки безопасности и качества. Конечно, мы заинтересованы, чтобы максимальное количество вакцин было доступно. С другой стороны вы знаете, что мощности заводов лимитированы. Наша задача максимально как можно больше потенциальных поставщиков привлечь. Потому что тот объем, который потребуется нам, возможно, будет получен несколькими заводами и производителями, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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