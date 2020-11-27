Умершего от коронавирусной инфекции человека можно считать шахидом - ДУМК

Шахиды вечной жизни - это умершие от болезни живота, чумы, утонувшие, сгоревшие, погибшие под обломками и др.

Духовное управление мусульман Казахстана дало разъяснение, считается ли человек, умерший от коронавирусной инфекции, шахидом, сообщает zakon.kz.

Шахид (мученик) – это мусульманин, который умер на пути Аллаха, и погиб, защищая свою религию, честь и родину от врагов. Как пояснили в отделе шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана, шахиды делятся на два типа.

Первый – совершенный шахид. Человек, погибший при сражении на пути Аллаха или умерший от рук мятежника или грабителя, считается шахидом в этом мире и в вечной жизни.

Второй – мусульманин, который получит статус шахида в вечной жизни. В том мире он будет вознесен на уровень шахида и удостоится его награды. Шахиды вечной жизни - это умершие от болезни живота, чумы, утонувшие или сгоревшие и т.д.

Последние отличаются от совершенных шахидов тем, что их омывают, оборачивают в саван, и читают джаназа намаз. А тело совершенного шахида не омывается, а лишь очищается от крови и других нечистот. В отношении погибшего совершается джаназа намаз, и хоронят его в одежде, в которой он погиб.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе, переданном от Абу Хурайры: "Шахидами являются пятеро: тот, кто умер от чумы (или от аналогичной болезни); тот, кто умер от болезни живота; тот, кто утонул; тот, кто погиб под обломками; и тот, кто принял мученическую смерть на пути Аллаха".

Согласно риваяту Абу Дауда, помимо тех, кто умер на пути Аллаха, число мучеников составляет семь, в дополнение к указанным выше характеристикам: сгоревший в огне и женщина, покинувшая этот мир при родах.

Имам Навави говорит: "Ученые говорят, что по милости Аллаха те, кто умирает такой смертью, получают статус мучеников из-за сильной боли и страданий". Однако шахиды вечной жизни не ограничиваются лишь теми характеристиками, которые упомянуты в хадисе. Вероятно, характеристики, содержащие такое значение, также имеют степень мученичества. Поэтому одни ученые насчитывают число мучеников до двадцати, другие – около сорока.

Поэтому мусульман, умерших от так называемой "коронавирусной" пневмонии, могут быть включены в список шахидов вечной жизни на основании следующих фактов:

Прежде всего, тяжесть заболевания, высокий риск заражения вирусом, интенсивность боли – вот причины достижения того уровня мученичества, о котором говорят ученые.

Во-вторых, эта эпидемия является частью некоторых болезней, упомянутых в хадисах в общих лингвистических терминах. Например, смерть от болезни живота. По мнению ряда ученых, сюда входят люди, умирающие от болезни внутренних органов в целом. То есть заболевания таких органов, как печень, почки, легкие считаются болезнью внутренних органов.

В-третьих, по шариату умершие от малярии и туберкулеза считаются мучениками. Симптомы этих заболеваний схожи с симптомами коронавируса.

В-четвертых, болезни, упомянутые в хадисе о шахидах, охватывают не только болезни, которые были известны во времена Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Вероятно, включают в себя болезни, которые имеют такие же симптомы и в наши дни. Например, пневмония. Его основные симптомы - жар, кашель, одышка, сильная боль, как и при коронавирусной инфекции.

В-пятых, коронавирусная инфекция по симптомам похожа на болезнь, которая упоминается в хадисах как "тагун". Ученые описывают его как чуму. Ученый Бадруддин Айни назвал его "чумой", потому что оно было заразным и приводило к быстрой смерти. Это заболевание включает в себя все опасные эпидемии".

В этой связи мусульманина, умершего от коронавирусной инфекции, можно считать мучеником вечной жизни.

Однако на похоронах его тело следует омыть, обернуть в саван, и совершить погребальную молитву в соответствии с шариатом.

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