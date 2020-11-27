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66 школ в Казахстане на карантине

Минимальный срок карантина - 14 дней.

Фото : osvitoria.media27 ноября 2020, 18:07

66 школ в Казахстане на карантине из-за новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 сентября на карантин было закрыто 165 школ. На сегодняшний день на карантине находится 66 школ? - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, минимальный срок карантина - 14 дней.

Если же возникает ситуация, когда в одном классе выявляют несколько случаев, то инкубационный период считается с последнего случая. Но минимально школа закрывается на 14 дней, - уточнила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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