В Казахстане 247 беременных получают лечение от коронавируса

В Минздраве уточнили, что внутриутробных заражений не было.

В Казахстане 247 беременных женщин получают лечение от коронавирусной инфеекции. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 8 800 беременных.

На данный момент 247 беременных получают лечение стационарно. Внутриутробных заражений (Covid-19) в Казахстане не было. После родов при контакте с матерью в течение недели заболели 124 новорожденных, но болезнь протекает почти бессимптомно, мы обнаружили только по положительному диагнозу, - рассказала Гиният.

Ранее глава Минздрава сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Пять регионов находятся в "красной зоне".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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