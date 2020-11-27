В Акмолинской области активно решается вопрос трехсменности школ

В связи с пандемией школы области, как и организации образования по всей республике, перестроились на новый режим работы.

В регионе большое внимание уделяется повышению качества среднего образования. Одним из актуальных вопросов является ликвидация трехсменного обучения, сообщает zakon.kz.

Выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что до конца года для решения данной проблемы планируется ввод трех школ в Целиноградском районе на 1620 мест и 3-х дополнительных учебных корпусов в городе Кокшетау на 1320 мест. Это позволит решить проблему трехсменного обучения в 6-ти школах области, передает управление внутренней политики.

В следующем году планируется завершить строительство еще четырех школ на 2 тысячи мест. В Целиноградском районе в селе Косшы на 1200 мест, в селе Отемис на 120 мест и Аршалынском районе в селах Жибек Жолы, Жалтырколь по 300 мест, - сообщил руководитель региона.

Продолжается работа по улучшению материально-технической базы школ. Благодаря "Дорожной карте занятости" и программе "Ауыл - ел бесігі" в этом году отремонтировано 148 объектов образования, в прошлом году - 67 объектов.

В связи с пандемией школы области, как и организации образования по всей республике, перестроились на новый режим работы.

В системе среднего образования созданы все условия для дистанционного обучения школьников. Большую помощь в этом вопросе оказало Правительство. Были выделены средства на приобретение 23 тысяч единиц компьютерной техники, которые в приоритетном порядке предоставлены детям из малообеспеченных семей. За счет местного бюджета приобретено 2,5 тысячи компьютеров, - отметил Ермек Маржикпаев.

К слову, в области функционируют 555 школ с контингентом 130 тысяч учащихся.

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