В Минздраве разрешили жаловаться на таксистов без масок сразу санврачам

При выявлении случаев нарушения масочного режима среди водителей такси, эти люди будут привлекаться к ответственности.

Планируется ли усилить контроль за работой службы такси и частных перевозчиков, которые не соблюдают социальную дистанцию при переводке пассажиров? На брифинге в СЦК этот вопрос прокомментировала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня у нас работают по всей стране чуть больше 1500 мониторинговых групп. Задача их - выявление как раз нарушения требований. А у нас в постановлении главного госсанврача также прописаны требования для тех, кто осуществляет, оказывает услуги такси. При выявлении этих случаев, эти люди также будут привлекаться к ответственности, - сказала Есмагамбетова.

Она рекомендовала, что, если пассажиры, которые пользуются такси, выявляют такие случаи, передавайте в санитарные службы подтверждающие документы.

Пожалуйста, передавайте нам подтверждающие документы, чтобы мы могли привлечь к ответственности лиц, которые не соблюдают требования по социальной дистанции, ношению масок или другим мерам профилактики, обязательным при оказании услуг населению, - заключила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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