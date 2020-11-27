Соблюдать соцдистанцию у бутиков в "черную пятницу" попросили казахстанцев

При соблюдении мер профилактики риски минимизированы, заявили в Минздраве.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова попросила казахстанцев соблюдать социальную дистанцию при посещении ТРЦ в "черную пятницу", передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы призвать наших граждан, если вы идете за покупками в ТРЦ, в том числе в так называемую "черную пятницу", то соблюдайте меры профилактики - маски, соцдистанцию. Сегодня мы понимаем, что необходимо находить баланс не только между эпидемиологической ситуацией, но и между эпидситуацией и экономикой. ТРЦ у нас работают уже достаточно длительное время в условиях карантина, у них уже выработаны меры профилактики. Соблюдение правил позволит нам избежать роста заболеваемости, связанного с риском заражения в период ожидаемого роста покупательской способности, - отметила Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она напомнила, что для всех объектов предпринимательства установлены требования, где четко установлены обязательства, которые должны выполнять посетители, персонал и владельцы ТРЦ.

Напомним, 27 ноября в Казахстане объявлено "черной пятницей". В этот день многие компании объявляют о скидках и распродажах.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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