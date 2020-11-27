Казахстанскую вакцину испытывают на себе 200 добровольцев

Данные по исследованию будут получены в декабре.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как проходит испытание казахстанской вакцины, передает корреспондент zakon.kz.

На первой фазе прошли вакцинацию 44 добровольца, а на второй фазе – 200 человек. Сейчас подводятся итоги. Проводятся дополнительные анализы, соответствующие данные оформляются, - сказал Цой.

Он добавил, что результаты испытания будут известны в следующем месяце.

Мы ожидаем, что где-то в начале декабря мы эти данные официально получим от исследователей, на экспертизу, и тогда уже эти данные будут озвучены, - пообещал министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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