Казахстанскую вакцину испытывают на себе 200 добровольцев
Данные по исследованию будут получены в декабре.
Фото : Aikyn.kz27 ноября 2020, 18:46
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как проходит испытание казахстанской вакцины, передает корреспондент zakon.kz.
На первой фазе прошли вакцинацию 44 добровольца, а на второй фазе – 200 человек. Сейчас подводятся итоги. Проводятся дополнительные анализы, соответствующие данные оформляются, - сказал Цой.
Он добавил, что результаты испытания будут известны в следующем месяце.
Мы ожидаем, что где-то в начале декабря мы эти данные официально получим от исследователей, на экспертизу, и тогда уже эти данные будут озвучены, - пообещал министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан.
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