Исекешев поручил силовикам повысить эффективность работы

В последние годы для более эффективного противодействия отдельным видам преступлений (квалифицированные составы имущественных преступлений, сексуальные преступления и т.д.) они были переведены в разряд тяжких преступлений.

В Аппарате Совета Безопасности состоялось совещание по вопросам противодействия преступности, сообщает zakon.kz.

По поручению Главы государства Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев провел совещание по вопросам противодействия преступности и обеспечения безопасности дорожного движения, передает Акорда.

В мероприятии приняли участие заместители руководителей центральных государственных, правоохранительных и местных исполнительных органов, а также прокуроры областей, городов республиканского значения и начальники региональных департаментов полиции.

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском Послании народу Казахстана особо подчеркнул, что ни один аспект социально-экономического развития не может быть успешно реализован без верховенства закона и гарантирования безопасности наших граждан.

В целом соответствующие задачи правоохранительной системой выполняются, что подтверждается общим уменьшением регистрации уголовных правонарушений за 10 месяцев 2020 года на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом количество разбоев снизилось на 53,9%, грабежей – на 48,5%, краж – на 51,0%, хулиганств – на 41,4%, изнасилований – на 36,2%.

Вместе с тем, с целью дальнейшего укрепления правопорядка продолжается работа по выявлению направлений правоохранительной деятельности, нуждающихся в активизации работы. В период строгих карантинных ограничений особое внимание уделяется профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере.

Остается высоким уровень мошенничеств (более 27 тысяч правонарушений). Распространены такие способы их совершения, как телефонное и кибермошенничество, а также создание финансовых пирамид под предлогом инвестиционной и иных видов финансовой деятельности.

В последние годы для более эффективного противодействия отдельным видам преступлений (квалифицированные составы имущественных преступлений, сексуальные преступления и т.д.) они были переведены в разряд тяжких преступлений. Эти законодательные изменения, ставшие причиной увеличения регистрации тяжких преступлений, также требуют от органов досудебного расследования оперативного пересмотра подходов к работе по раскрытию, пресечению и расследованию соответствующих преступных деяний.

В связи с этим Секретарем Совета Безопасности руководителям правоохранительных органов даны конкретные поручения по повышению эффективности работы с целью установления лиц, совершивших тяжкие преступления, и обеспечению неотвратимости наказания по таким деяниям.

Асет Исекешев особо отметил необходимость предотвращения и своевременного пресечения мошенничеств, заведомо нацеленных на причинение имущественного ущерба большому количеству граждан.

В ходе обсуждения руководству местных исполнительных органов рекомендовано уделить повышенное внимание мерам профилактики по тем видам преступности, которые оказывают наиболее негативное влияние на безопасность граждан (корыстно-насильственные преступления, совершаемые на улице и в иных общественных местах, преступления против несовершеннолетних, а также связанные с их вовлечением в криминальную деятельность).

Кроме того, Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев поручил продолжить работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

По итогам 10 месяцев 2020 года зафиксировано существенное уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий (с 13 391 до 10 408, или на 22,3%), раненых (с 17 797 до 13 599, или на 23,6%) и погибших (с 1 846 до 1 524, или на 17,4%) в них лиц. Однако это обусловлено в основном снижением интенсивности транспортного сообщения в период строгих карантинных ограничений.

В то же время на дорогах страны продолжают происходить ДТП с многочисленными жертвами и потерпевшими; сохраняются проблемы, связанные с низкой дисциплиной участников дорожного движения и недостаточным уровнем безопасности дорожной сети.

В этом контексте участники совещания ориентированы на принятие совместных мер по пропаганде законопослушания и решению проблем обустройства улично-дорожной сети городов и крупных населенных пунктов.

В заключение Секретарь Совета Безопасности подчеркнул значимость рассмотренных вопросов для улучшения правопорядка в стране, гарантирования безопасности для граждан и снижения криминализации общества.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!