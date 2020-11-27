Как провести Новый год в условиях пандемии: советы от министра здравоохранения

Казахстанцам рекомендовали больше проводить время с семьей и прогулки на свежем воздухе.

Фото : Pixabay

На брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой дал рекомендации казахстанцам, чем можно заняться в новогодние праздники, передает корреспондент zakon.kz. Провести эти новогодние праздники в семейном кругу, наверное, больше активного отдыха, прогулки на свежем воздухе, - сказал Цой. При этом он добавил, что "большие мероприятия" следует ограничить. Мы рекомендуем ограничить посещение больших мероприятий и проводить время больше в семье, при этом исключая контакты и походы на различные мероприятия, - добавил глава ведомства. Оксана Скибан, Нур-Султан

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