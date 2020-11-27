Антикор провел Гражданский форум с представителями неправительственных организаций 

Во встрече приняли участие представители консультативно - совещательных органов и антикоррупционных проектов Агентства, региональных и республиканских неправительственных организаций, СМИ.

26 ноября текущего года в рамках IX Гражданского форума первый заместитель Председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов провел онлайн встречу с представителями неправительственных организаций.

Во встрече приняли участие представители консультативно - совещательных органов и антикоррупционных проектов Агентства, региональных и республиканских неправительственных организаций, СМИ.

Открывая мероприятие, Олжас Бектенов отметил, что в русле реализации политики Главы государства Агентством выстроено масштабное партнерство с гражданским обществом на принципах открытости, транспарентности и подотчетности.

В частности, значительную роль в достижении положительных сдвигов играют специальные мониторинговые группы, проектные офисы "Адалдық алаңы", информационно-просветительские штабы, проекты "Адал көмек" и "Ашық бюджет".

Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьева остановилась на результатах совместной деятельности Агентства с представителями общественности. По ее словам, специальные мониторинговые группы в тандеме с Агентством запустили антикоррупционный двигатель под названием "гражданский контроль".

Действенность и состоятельность общественного контроля также отмечена Толегеном Байгуловым – руководителем республиканского проектного офиса "Адалдық алаңы". В качестве наглядных примеров он продемонстрировал участникам совещания результаты общественного контроля в сферах транспортного контроля, налогового и таможенного администрирования, экологического регулирования.

Наряду с контрольными механизмами общественностью используется просветительские меры по формированию антикоррупционной культуры в обществе и продвижению идеологии добропорядочности. Руководитель республиканского информационно-просветительского штаба Ырза Турсынзада отметила повышение активности населения в противодействии коррупции в результате проводимой работы.

По итогам встречи все предложения и рекомендации участников форума приняты во внимание руководством Агентства и будут использованы в дальнейшей совместной работе с общественностью.

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