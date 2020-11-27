30 добрых дел: более 500 волонтеров помогают нуждающимся

Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

В преддверии 30-летия Независимости РК в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом "30 добрых дел", передает zakon.kz.

По информации акимата Нур-Султана, главная цель мероприятия – сделать доброе дело для города и его жителей. В мероприятии принимают участие волонтеры, организации и все желающие сделать мир немного лучше.

С ноября волонтеры МРЦ "Астана жастары" уже провели несколько мероприятий, таких как помощь в транспортировке угля для нуждающихся семей, раздача масок для профилактики пандемии, содействие в ремонте дома для семьи, помощь людям пенсионного возраста по рубке дров к зиме, – говорит заместитель руководителя КГУ "Астана жастары" акимата Нур-Султана Аян Ерментаев.

В планах у добровольцев – сбор макулатуры, плоггинг, обучение детей английскому языку, покупка корма для приюта животных, раздача еды бездомным, прогулка с людьми с ограниченными возможностями, донорство, строительство горок и много других добрых дел. В ходе всех мероприятий волонтеры соблюдают санитарные нормы и обеспечиваются масками и перчатками.

Список адресов для помощи по уборке снега, рубке дров составляется по заявкам и рекомендациям Совета ветеранов четырех районов города. На сегодня волонтеры уже посетили более пятнадцати домов. Один дом курируют около 3–5 человек. При поступлении заявок наши волонтеры готовы оказать незамедлительную помощь, – говорит волонтер Акулан Тастемир.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.

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