Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента после принятия новой Конституции

Белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут, - Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции, сообщает zakon.kz.

Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите, — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко пообещал не допустить, чтобы при принятии нового Основного закона "кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал".

Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут, — добавил белорусский лидер.

Ранее он заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Беларуси. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!