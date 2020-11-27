Павлодарец упал в шахту лифта торгового дома

Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.

Инцидент произошел утром 27 ноября в ТД "Новый ЦУМ", сообщает zakon.kz.

Парень 1999 года рождения упал с высоты второго этажа в подвальное помещение, передает Павлодар-онлайн.

Спасатели, чтобы достать пострадавшего использовали альпинистское снаряжение, затем передали медикам. Молодого человека госпитализировали в первую городскую больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка. На месте работают полицейские - сообщили в департаменте полиции.

Спасателям пострадавший рассказал, что он упал в пустую шахту лифта, где не было кабины. Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.

В результате происшествия у молодого человека зафиксирован закрытый перелом лучевой кости, ушибы грудной клетки и головы. Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести в отделении политравмы.

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