Павлодарец упал в шахту лифта торгового дома
Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.
Инцидент произошел утром 27 ноября в ТД "Новый ЦУМ", сообщает zakon.kz.
Парень 1999 года рождения упал с высоты второго этажа в подвальное помещение, передает Павлодар-онлайн.
Спасатели, чтобы достать пострадавшего использовали альпинистское снаряжение, затем передали медикам. Молодого человека госпитализировали в первую городскую больницу.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка. На месте работают полицейские - сообщили в департаменте полиции.
Спасателям пострадавший рассказал, что он упал в пустую шахту лифта, где не было кабины. Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.
В результате происшествия у молодого человека зафиксирован закрытый перелом лучевой кости, ушибы грудной клетки и головы. Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести в отделении политравмы.
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