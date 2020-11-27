Горячие новости
Читайте также

Павлодарец упал в шахту лифта торгового дома

Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.

Фото : vedomosti-ua.com27 ноября 2020, 20:33

Инцидент произошел утром 27 ноября в ТД "Новый ЦУМ", сообщает zakon.kz.

Парень 1999 года рождения упал с высоты второго этажа в подвальное помещение, передает Павлодар-онлайн.

Спасатели, чтобы достать пострадавшего использовали альпинистское снаряжение, затем передали медикам. Молодого человека госпитализировали в первую городскую больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка. На месте работают полицейские - сообщили в департаменте полиции.

Спасателям пострадавший рассказал, что он упал в пустую шахту лифта, где не было кабины. Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.

В результате происшествия у молодого человека зафиксирован закрытый перелом лучевой кости, ушибы грудной клетки и головы. Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести в отделении политравмы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты