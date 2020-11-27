В Атырау открылась "Аллея государственных служащих"

Размещенные на аллее стенды характеризуют открытость и транспарентность государственной службы.

В честь Дня Первого Президента в Атырау состоялось открытие "Аллеи государственных служащих", сообщает zakon.kz.

В мероприятии принял участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

На аллее размещены 11 выставочных стендов из стекла. Они полностью охватывают три важных этапа в развитии государственной службы страны с момента обретения независимости, передает служба коммуникаций Атырауской области.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Салауата Муксимова, размещенные на аллее стенды характеризуют открытость и транспарентность государственной службы.

Мы уверены, что эта аллея еще больше прославит труд государственного служащего, которые неустанно трудится во благо народа. На аллее установлены выставочные стенды из стекла, здесь же на площадке под открытым небом будут принимать присягу вновь принятые на государственную службу граждане, - сказал Салауат Муксимов.

Стоит отметить, что "Аллея государственных служащих" расположена возле здания областного филиала партии "Nur-Otan", по улице Айтеке би.

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