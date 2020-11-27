На автобане Павлодар — Нур-Султан "пропали" 30 км

Средняя стоимость ремонта одного километра, - 350-400 млн тенге.

Дорожные знаки на участке "Нур-Султан — Павлодар" вводят водителей в заблуждение. Если сравнивать фактическое расстояние с тем, что заявляют чиновники, выходит разница в десятки километров, сообщает zakon.kz.

Можно предположить, что это приводит к расходованию сотен миллионов тенге на то, что не существует, передает Первый канал "Евразия".

Ближайший знак на выезде из столицы указывает, что до Павлодара - 416 километров. Если же измерять с помощью одометра автомобиля выходит 401 километр.

Что еще интереснее - с каждой стороны расстояние разное.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков выразил сомнение в этих данных и обещал проверить хронометраж километража.

А в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития отметили, что расстояние между городами 431 километр.

При этом заместитель председателя комитета автомобильных дорог РК Толеген Абдуллин уточнил, что речь идет о расстояние от здания Парламента, а сама трасса разделена на две части - 184 километра в Акмолинской области и 231 в Павлодарской. Судя по этим данным, получается 415 километров. Но даже это не сходится с имеющимися расчетами.

На первый взгляд может показаться, что в этом такого? Плюс-минус 15 километров роли не сыграют. Возможно, для тех, кто просто едет по дороге. Но как быть с ремонтом магистрали? Сколько денег и, главное, на сколько километров нового покрытия выделяли?

Общее финансирование по реконструкции участка "Нур-Султан-Павлодар" затрачено 237 млрд, из которых, 117,7 млрд - это по Павлодарской области, и 120 млрд - по Акмолинской области. Это на все 430 километров. I категории, четырехполосной, туда входит сама дорога, 13 транспортных развязок, 2 моста и 2 путепровода через железную дорогу, - говорит зампредседателя комитета автомобильных дорог РК Толеген Абдуллин.

Судя по ответу, ремонтировали все-таки все 430 километров. По их же данным, средняя стоимость одного, - 350-400 млн тенге. И здесь возникает главный вопрос: а где эти отремонтированные 30 километров?

Это около 12 млрд тенге. А еще ежегодно 800 млн на эту трассу выделяют по государственному заданию национальной компании "КазАвтоЖол". Стоит отметить и то, что с 2021 года этот участок дороги планируют сделать платным, то есть водители будут выкладывать деньги из своего кармана за каждый километр.

Хотелось бы взглянуть на отчет о потраченных миллиардах на эту дорогу, потому как даже 1 лишний километр - это, как минимум, 20 2-комнатных квартир в новостройке.

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