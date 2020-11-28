Покупательница за 5 минут разбила 500 бутылок в магазине под Лондоном

Напуганный персонал супермаркета не спешил останавливать бесчинствующую гражданку. В результате она нанесла ущерб в несколько тысяч фунтов стерлингов.

В Великобритании покупательница разбила в магазине полтысячи бутылок с алкоголем всего за 5 минут, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Sun, инцидент произошел в бюджетном супермаркете Aldi в Хартфордшире.

Как рассказали очевидцы, женщина, лет пятидесяти, молча доставала с полок вина, пиво и крепкие напитки и швыряла на пол. При этом поскользнулась на бутылках и порезала себе правую руку.

Один покупатель стоял в очереди и попросил ее "успокоиться", после чего героиня видео запустила бутылку с джином ему в ноги.

Напуганный персонал супермаркета не спешил останавливать бесчинствующую гражданку. В результате она нанесла ущерб в несколько тысяч фунтов стерлингов.

Остановить погром и задержать дебоширку смог только охранник из соседнего магазина, женщину передали приехавшим на вызов полицейским.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!