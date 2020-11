Трамп назвал условие, при котором уступит Байдену Белый дом

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах демократ Джо Байден войдет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса, отданные ему американцами, были получены законным путем, сообщает zakon.kz.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!