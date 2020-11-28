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Трамп назвал условие, при котором уступит Байдену Белый дом

В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу.

Фото : Life Without Andy28 ноября 2020, 01:24

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах демократ Джо Байден войдет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса, отданные ему американцами, были получены законным путем, сообщает zakon.kz.

Байден может войти в Белый дом как президент, если он докажет, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно, – написал Трамп в своем Twitter.

Он также отметил, что в таких городах, как Детройт, Атланта, Филадельфия и Милуоки, было "массовое мошенничество" на выборах.

В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценкам СМИ, Джозеф Байден уже в любом случае набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Дональда Трампа. Кандидат от Демократической партии уже провозгласил себя избранным президентом США, его поздравили главы многих государств включая Казахстан, Китай, Венесуэлу и Турцию. Однако, коллегия выборщиков должна быть сформирована только 8 декабря, их голосование пройдет 14 декабря, а результаты утвердят на совместном заседании сенат и палата представителей Конгресса США только 6 января 2021 года.


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