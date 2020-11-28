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Windows 10 сможет запускать Android-приложения

Таким образом Microsoft сможет значительно расширить библиотеку приложений и игр для компьютеров.

Фото : Android Headlines28 ноября 2020, 01:47

Microsoft работает над проектом под кодовым названием Project Latte, который позволит разработчикам перенести собственные Android-приложения в Windows 10 почти без изменений в коде, просто упаковав их в формате MSIX и опубликовав в Microsoft Store, передает zakon.kz.

Проект может быть представлен уже в следующем году, сообщает портал Windows Central.

Речь пока идет о версии Windows 10 для процессоров на архитектуре ARM — она же используется в смартфонах на Android. Таким образом Microsoft сможет значительно расширить библиотеку приложений и игр для компьютеров.

Таким образом, Android-приложения в Windows будут работать в легковесной виртуальной машине, лежащей в основе WSL, которая будет запускаться, когда пользователь запускает установленное приложение от Android. Для реализации этой идеи Microsoft потребуется разработать подсистему Android.


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