В ВОЗ рассказали, где начнут искать источник коронавируса

Первое сообщение о новом вирусе пришло из китайского Уханя, и именно там следует искать его источник, считает глава ВОЗ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места, - заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.

Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира, - сообщил Гебрейесус и добавил, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.

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