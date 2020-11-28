Горячие новости
Читайте также

В Северной Кореи казнили двоих чиновников

Оба приговора были вынесены на фоне мер борьбы с коронавирусом. Также сообщается, что власти остановили рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена COVID-19.

Фото : Korean Central News Agency28 ноября 2020, 07:23

Власти Северной Кореи казнили двух чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии. Об этом говорится в докладе Национального агентства разведки Южной Кореи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Так, по данным разведки, одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Еще один высокопоставленный чиновник был казнен по обвинению в махинациях с обменом валют.

В южнокорейском разведсообществе также отмечают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.

Кроме того, было предписано приостановить рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена коронавирусом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты