В Северной Кореи казнили двоих чиновников

Оба приговора были вынесены на фоне мер борьбы с коронавирусом. Также сообщается, что власти остановили рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена COVID-19.

Власти Северной Кореи казнили двух чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии. Об этом говорится в докладе Национального агентства разведки Южной Кореи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Так, по данным разведки, одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Еще один высокопоставленный чиновник был казнен по обвинению в махинациях с обменом валют.

В южнокорейском разведсообществе также отмечают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.

Кроме того, было предписано приостановить рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена коронавирусом.

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