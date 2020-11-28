Почему исчезают антитела к коронавирусу объяснил специалист

По словам эксперта, в организме существуют клетки памяти, которые помнят, как вырабатывать антитела.

Кандидат медицинских наук, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов объяснил, почему исчезают антитела к коронавирусу. По его словам, организму в крови совсем не нужно иметь высокий титр антител против всех бактерий и вирусов, ведь никакой иммунитет не выдержит столь сильного напряжения, передает zakon.kz со ссылкой на tvzvezda.

Есть следы антител, то есть небольшие концентрации антител в крови, и как только вирус появляется в организме, организм мгновенно наращивает концентрацию и препятствует развитию заболевания. В организме существуют клетки памяти, которые помнят, как эти антитела вырабатывать, они мгновенно начинают вырабатываться, поэтому большого значения сам титр антител не имеет», - сказал специалист.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему перенесшие COVID-19 в тяжелой форме могут заболеть повторно. Он отметил, что почти 15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут снова заболеть из-за особенностей иммунитета.

Также в некоторых случаях результат анализов на антитела к COVID-19 может выйти из зоны работы тест-системы. В таком случае он обозначается как сомнительный. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, почему это происходит. Как отметил эксперт, неоднозначный результат может стать следствием нарушения норм подготовки к анализу.

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