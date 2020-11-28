В автобусах Алматы поставят бактерицидные лампы: акимат ответил Бекшину

Ранее бактерицидные лампы поставили в двух автобусах.

Более двух недель назад главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил о том, что в зимнее время обрабатывать жидкими дезинфицирующими средствами общественный транспорт будет не очень удобно, поскольку может возникнуть обледенение, увешличится травматизм. В акимате Алматы ответили на данное предложение, передает zakon.kz.

В ходе брифинга 10 ноября Бекшин сообщил, что одна из альтернатив существующей дезинфекции - пилотный проект по использованию бактерицидных ламп. Главный санврач сообщил, что на двух автобусах в течение двух месяцев такие лампы были установлены, они продолжают работать, и Управление городской мобильности рассматривает использование данного метода. Более того, о бактерицидных лампах в ОТ написали в документах.

Разрешение работы общественного транспорта без ограничения времени при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК №57, рассмотрения вопроса Управлением городской мобильности установления ламп ультрафиолетового облучения в общественном городском транспорте (метро, автобусы, троллейбусы), - говорится в Постановлении главного санитарного врача Алматы №65.

В свою очередь, Постановление ГГСВ РК №57 предписывает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта, перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

И вот стало известно, нашло ли поддержку предложение Бекшина.

Оборудование подвижного состава ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции общественного транспорта не планируется, - сообщили в акимате Алматы в ответ на официальный запрос zakon.kz.

Таким образом можно сделать вывод, что автобусы, троллейбусы и метро Алматы продолжат обрабатывать вручную дезинфицирующими средствами.

Альберт Ахметов

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