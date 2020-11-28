В Алматы открыт штаб наблюдателей от профсоюзов

В состав штаба войдут 16 членов из числа председателей филиалов отраслевых и локальных профсоюзов, профсоюзных активистов. Возглавит его председатель городского локального профсоюза "Устаз" Серикжан Кадралинович Байгутдинов.

Сегодня состоялось открытие Штаба Территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан 2021 года.

В состав штаба войдут 16 членов из числа председателей филиалов отраслевых и локальных профсоюзов, профсоюзных активистов. Возглавит его председатель городского локального профсоюза "Устаз" Серикжан Кадралинович Байгутдинов.

В связи с предстоящими выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, которые пройдут 10 января 2021 года Федерация профсоюзов РК сделала Заявление об участии в выборах в качестве наблюдателей.

Имея почти два миллиона членов и разветвленную сеть профорганизаций по всей стране, Федерация вполне способна обеспечить наблюдение за прозрачностью выборных процессов и непосредственно в день голосования. Предстоит осуществить две миссии – краткосрочную и долгосрочную. Во-первых, важно, чтобы свобода волеизъявления граждан не была нарушена никаким давлением со стороны представителей работодателей. Во- вторых мы будем наблюдать за тем, чтобы выборный процесс проходил в соответствии с законодательством страны, - заявил С. Байгутдинов.

Основная задача - организовать открытую, честную и прозрачную работу наблюдателей, обеспечив при этом, конституционное право человека на свободу выбора.

Территориальным объединением профсоюзов планируется охватить все избирательные участки мегаполиса от 715 членских организаций, которые будут следить за ходом голосования. С учетом ситуации с коронавирусом, на каждом избирательном участке будет представлено по два профсоюзного представителя, которые будут заменять друг друга.

С.Байгутдинов отметил, что все филиалы отраслевых и локальных профсоюзов Алматы поддержали обращение Федерации профсоюзов РК принять участие в предстоящих выборах в качестве наблюдателей.

Сегодня все мы как никогда едины в желании провести выборы организованно, прозрачно и транспарентно. Важно, чтобы все наши граждане почувствовали большую поддержку в лице профсоюзов. При встречах в коллективах необходимо донести информацию, что каждый человек имеет право сделать свой собственный законный выбор в пользу того или иного кандидата. У нас есть опыт в качестве наблюдателей по выборам Президента Казахстана. Мы способны провести нынешние выборы в спокойной и доброжелательной обстановке, - добавил он.

Штаб призван координировать работу наблюдателей от профсоюзов и работает по трем основным направлениям. Это обучение, организационная работа и взаимодействие со СМИ.

Здесь пройдут встречи с международными наблюдателями и зарубежными журналистами. В числе запланированных мероприятий - встречи членов Территориального объединения профсоюзов с коллективами и работодателями городских организаций. Для обеспечения наблюдения за прозрачностью выборных процессов и в день голосования на избирательных участках здесь будет проводиться разъяснительная работа с наблюдателями от профсоюзов.

Отвечая на вопросы журналистов, С. Байгутдинов подчеркнул, что вся работа штаба, расположенного по адресу г.Алматы, ул.Желтоксан, 37 а будет отражаться в СМИ и социальных сетях.

При штабе будет действовать школа наблюдателей. Обучение и тренинги пройдут в онлайн или в офлайн -форматах в большом актовом зале с определенным количеством слушателей и с соблюдением всех санитарных норм. Опытные лекторы будут знакомить наблюдателей от профсоюзов с Законом о выборах РК, обучать, как себя вести на выборах, рассказывать, какие у них права и обязанности. Также с ними проведут разъяснительную работу по мерам предосторожности в период пандемии.

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