Аким попросил номинанта "Грэмми" звонить ему на личный номер

Вручение премии пройдет в январе 2021 года.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков встретился с диджеем, музыкантом из Аксу 20-летним Иманбеком Зейкеновым, чей трек номинирован на самую престижную музыкальную премию в мире "Грэмми", передает zakon.kz.

Музыкант в ходе встречи признался, что работал над созданием ремикса "Roses", который принес ему популярность, всего 2 часа 20 минут.

До того, как все это началось, я думал, что в музыке все решают связи и деньги, но на своем примере убедился, что это не так. На самом деле вначале мне повезло, но после было много работы с ребятами из лейбла, с которым я сотрудничаю. В процессе написания музыки я примерно представляю, как люди будут танцевать под нее, какие эмоции будет вызывать мелодия, - сказал Иманбек.

По информации пресс-службы, Абылкаир Скаков поделился с музыкантом своим телефонным номером и предложил звонить в случае необходимости.

Иманбек Зейкенов - 20-летний диджей и музыкальный продюсер из Аксу. Огромную популярность ему принес ремикс на песню Saint Jhn "Roses". Этот трек был выдвинут на премию "Грэмми" 2020 года в номинации "Лучший ремикс".

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