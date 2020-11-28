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В акимате СКО ответили по водоснабжению в селе Становое

Акиматом региона в 2019 году из областного бюджета выделено 5 млн. тенге. На эти средства для подключения к новому групповому водопроводу проведен ремонт 3,4 км разводящих сетей водоснабжения.

Фото : пресс-служба акимата СКО28 ноября 2020, 11:06

В акимате Северо-Казахстанской области ответили на публикацию Tengrinews.kz по вопросу обеспечения питьевой водой жителей поселка Становое Мамлютского района, передает zakon.kz.

Для решения проблемы с водой в селе Становое необходимо строительство отвода, насосной станции и двух емкостей под воду, чем с 2014 года занимается Комитет по водным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства, а теперь уже с 2019 года при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

Имеются факты срыва сроков в течение ряда лет из-за недобросовестности подрядчика Комитета по водным ресурсам Министерства.

В свою очередь, акиматом региона в 2019 году из областного бюджета выделено 5 млн. тенге. На эти средства для подключения к новому групповому водопроводу проведен ремонт 3,4 км разводящих сетей водоснабжения. Из 66 домов вода заведена в 50 домов, остальным жителям осуществляется подвоз воды.

Однако из-за незавершенного строительства нового водопровода, отремонтированная разводящая сеть подключена напрямую к старому водопроводу, который имеет значительный износ, что сказывается на качестве воды.

Согласно информации Комитета по водным ресурсам Министерства строительные работы планируется завершить в 2021 году.


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