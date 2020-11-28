Акмолинская область находится в тройке лучших регионов по инвестициям

Как отметил руководитель региона, драйвером экономической активности стал рост инвестиций. По этому показателю область находится в тройке лучших регионов по стране.

Реализуя поставленные задачи и приоритетные направления посткризисного развития, регион, несмотря на продолжающуюся пандемию и связанные с ней ограничения, сохраняет положительную динамику развития

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает управление внутренней политики.

По итогам 10 месяцев по многим направлениям деятельности достигнуты неплохие результаты. В промышленности рост составил 106,3%, в т.ч. в машиностроении – 129%, металлургии – 105,9%, лёгкой промышленности – в 2,2 раза, производстве продуктов питания – 108,8%. В сельском хозяйстве производство выросло на 14,2%, строительном секторе – на 11,7%.

Как отметил руководитель региона, драйвером экономической активности стал рост инвестиций. По этому показателю область находится в тройке лучших регионов по стране.

С начала года в экономику направлено порядка 340 млрд. тенге, что на 23% больше прошлого года.

Рост капиталовложений отмечается практически во всех сферах экономики. Наибольший рост в сфере здравоохранения – в 3,5 раза, образования – в 2 раза, в промышленности –134,7%, транспорт – 117,5%, в жилищное строительство – 106,7%, сельское хозяйство – 103,7%.

Привлечение средств позволило создать в регионе новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами.

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