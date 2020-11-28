В Таразе горели кафе, магазин и баня

Пожар общей площадью 500 кв.м пожарные потушили за один час.

В Таразе произошел пожар крыши бани, находящейся на территории частного дома по улице Койгелды, передает zakon.kz.

Огонь быстро перекинулся на крышу дома с последующим переходом огня на пристроенные вплотную крышу соседнего кафе "Санабар" и крышу магазина "S-marкет".

Первый расчет прибыл на место пожара через пять минут. К тушению пожара привлечено 70 огнебоцев и 8 специализированных машин, из них 6 пожарных автоцистерн. На месте происшествия также работали сотрудники полиции, военнослужащие национальной гвардии, скорой медицинской помощи, городского водоканала и электрических сетей.

Жертв и пострадавших нет. Пожар общей площадью 500 кв.м . пожарные потушили за один час.

Предварительная причина пожара – неправильное устройство дымохода.

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