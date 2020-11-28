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Посвященный борцам с коронавирусом монумент "Biz birgemiz" появился в Таразе

По словам главы региона, расположение монумента "Biz birgemiz" выбрано неспроста. Рядом с ним скоро будут построены несколько медицинских учреждений

Фото : пресс-служба акима Жамбылской области28 ноября 2020, 12:30

В канун дня Первого Президента в Таразе открыли уникальный монумент "Biz birgemiz". Композиция выполнена в форме планеты Земля, вокруг которой держатся за руки представители различных профессий - врачи, полицейские, волонтеры, спасатели, военные. Именно они стояли на передовой борьбы с пандемией коронавируса. На вершине монумента находится шанырак, окруженный ласточками, символизирующими мир и согласие.

Во времена голодомора, войны и репрессий наши предки помогали представителям разных национальностей. Тогда сплоченность народа помогла пережить сложные времена. Нынешний год был трудным для всех нас. И в этот период наш народ проявил свои лучшие качества – единство и сплоченность. Стараниями людей, изображенных на этом монументе, нам удалось стабилизировать ситуацию. Особенно это касается врачей, которые подвергают свое здоровье опасности, но работают днями и ночами. К сожалению, некоторых из них мы потеряли. Также хотелось бы выделить волонтеров, которые помогают нуждающимся. Если у нас такая молодежь, то мы можем быть уверены в завтрашнем дне, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Пандемия показала насколько мы едины в стремлении помочь ближнему. Мы, волонтеры, молодежь области не могли остаться в стороне, когда всех нас настигла беда. При поддержке предпринимателей мы доставляли продукты нуждающимся, лекарства пожилым людям. Делали мы это не требуя взамен ничего. Простое слово "Спасибо" бесценно,- говорит волонтер, председатель областного молодежного крыла "Жас Отан" Уалихан Болатбек.

По словам главы региона, расположение монумента "Biz birgemiz" выбрано неспроста. Рядом с ним скоро будут построены несколько медицинских учреждений. А сам монумент станет одной из визитных карточек Тараза и любимым местом отдыха горожан.


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