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В ЗКО задержали браконьеров и изъяли у них 700 рогов сайгаков

В результате уничтожения сайгаков экологии причинен ущерб на сумму более 700 млн. тенге.

Фото : пресс-служба МВД РК28 ноября 2020, 13:08

В ЗКО задержали две преступные группы, которые с сентября 2019 г. по май текущего года на территории области занимались незаконной охотой на сайгаков и сбытом их рогов, передает zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы МВД РК, к уголовной ответственности привлекаются 11 лиц.

Полицейскими в ходе следствия изъято свыше 700 рогов сайги, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 автомашин высокой проходимости, 2 снегохода и 2 мотоцикла, средства ночного видения и другие незаконные предметы, используемые организованной преступной группой.

В результате уничтожения сайгаков экологии причинен ущерб на сумму более 700 млн. тенге.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст.337 (незаконная охота), ст.339 ч.2 п.2 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и по ст. 262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них).


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