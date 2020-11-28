Помогли ли автопаркам в связи с пандемией коронавируса в Алматы

Сейчас же автобусы, троллейбусы и метро работают без ограничений по времени и количеству подвижного состава.

Летом один из крупных автопарков Алматы собирался уйти с рынка пассажирских перевозок из-за тяжелого финансового положения. Потом ситуацию уладили. Оказывает ли сейчас акимат поддержку перевозчикам, узнал корреспондент zakon.kz.

Чтобы поддержать перевозчиков и не допустить отсутствия автобусов на городских маршрутах во время пандемии, акимат летом оказал выделил дополнительные средства компаниям, обслуживающим автобусные маршруты Алматы.

В целях обеспечения населения бесперебойным функционированием общественного транспорта во время пандемии, из резерва местного исполнительного органа города Алматы Управлением городской мобильности города Алматы выделены средства на ГСМ (горюче-смазочные материалы). Также Решением внеочередной LXIV сессии VI-созыва №466 от 16 июля 2020 года "О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года №420 "О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы" выделены на ГСМ (горюче-смазочные материалы), - сообщили в акимате Алматы.

Напомним, что на основании протокола заседания Комиссии по не допущению распространения COVID-19, в городе Алматы от 26 июня 2020 года, с 27 июня по 5 сентября общественный транспорт не работал по выходным.

Сейчас же автобусы, троллейбусы и метро работают без ограничений по времени и количеству подвижного состава.

Расчет субсидий на социально значимые маршруты будет произведен в конце года по количеству фактически перевезенных пассажиров. Ранее утвержденный объем субсидий перевозчикам по социально значимым маршрутам на 2020 года в сторону увеличения или уменьшения не пересматривался, - заключили в акимате Алматы.

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