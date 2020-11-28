В Лондоне запретят выпивать в пабах и ресторанах без закуски

С началом зимы в британской столице вступает в силу очередная фаза ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Начиная со второго декабря в Лондоне посетителей кафе и ресторанов, завершивших обед или ужин, будут заставлять сразу уходить из заведения, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

СМИ отмечает, что правило будет действовать в рамках новых карантинных ограничений, которые затронут лондонские пабы и рестораны.

И хотя, с начала следующего месяца заведения смогут работать не до 10 часов вечера, а до 11, после десяти часов официанты уже перестанут принимать заказы, а за час до полуночи заведение должен покинуть последний клиент, - разъясняет издание.

Кроме того, посетители пабов и ресторанов не смогут приходить в заведение только для того, чтобы заказать алкоголь: алкогольные напитки будут подаваться только как часть заказа, включающего основное блюдо. Оставаться после приема пищи и заказывать алкоголь отдельно будет запрещено.

В правительстве Великобритании пояснили, что допустимым заказом в пабах и ресторанах будет является полный завтрак, обед или ужин: министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик особо отметил, что один “пирожок” (pasty - традиционный небольшой пирог с мясной или овощной начинкой) под определение полного приема пищи не подпадает и такую пищу продавать не будут.

В связи с этим заведения общепита готовятся ввести так называемое “меню Бориса”, состоящее из недорогих закусок тапас (пивные или винные тарелки), позволяющей достаточно долго сидеть в пабах и ресторанах с алкоголем.

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