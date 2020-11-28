Вакцину Pfizer начали развозить по миру

Американскую вакцину от коронавируса начали поставлять в Европу еще до ее сертификации регулятором.

Авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами.

Отмечается, что вакцину доставляют на склады в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

Для перевозки вакцины авиакомпания запросила разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону. Газета подчеркивает, что это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину.

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