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Страшное зрелище: Футболист необычно объяснил окровавленные ноги и швы

Дело было за 2 часа до матча

Фото : Twitter28 ноября 2020, 14:56

Нападающий и лучший бомбардир "НАК Бреда" Сидни ван Хондойк пропустил матч 14-го тура первого дивизиона Нидерландов против "Осс". Его ноги были окровавлены, потребовалась медицинская помощь. Причина такого ужаса оказалась... банальной, передает zakon.kz.

По официальной информации, 20-летний спортсмен "получил множественные порезы в результате домашнего инцидента, из-за чего ему пришлось накладывать швы".

Позже футболист рассказал Тelegraaf интересную историю своих злоключений. Выяснилось, что Сидни мылся за два часа перед выездом на матч и понял, что душевая кабина захлопнулась, и он не может открыть дверь. Голландец понял, что нужно выбираться, и, видимо, ногой разбил стеклянную перегородку. Дверь разлетелась на крошечные осколки, но парень получил кучу мелких порезов.


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