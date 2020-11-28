Страшное зрелище: Футболист необычно объяснил окровавленные ноги и швы

Дело было за 2 часа до матча

Нападающий и лучший бомбардир "НАК Бреда" Сидни ван Хондойк пропустил матч 14-го тура первого дивизиона Нидерландов против "Осс". Его ноги были окровавлены, потребовалась медицинская помощь. Причина такого ужаса оказалась... банальной, передает zakon.kz.

По официальной информации, 20-летний спортсмен "получил множественные порезы в результате домашнего инцидента, из-за чего ему пришлось накладывать швы".

Позже футболист рассказал Тelegraaf интересную историю своих злоключений. Выяснилось, что Сидни мылся за два часа перед выездом на матч и понял, что душевая кабина захлопнулась, и он не может открыть дверь. Голландец понял, что нужно выбираться, и, видимо, ногой разбил стеклянную перегородку. Дверь разлетелась на крошечные осколки, но парень получил кучу мелких порезов.

Douche deur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond.



Succes boys ???????????? @NACnl pic.twitter.com/lkJM32c6XY — sydney van hooijdonk (@sydneyvh17) November 27, 2020

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