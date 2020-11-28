Известны возможные соперники Казахстана в отборе на ЧМ

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

ФИФА опубликовал состав корзин европейской квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года, передает zakon.kz.

Таким образом, стало известно, с какими командами наша сборная точно не сыграет в отборе на ЧМ. Это Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Литва, Латвия, Андорра. Эти сборные находятся в одной корзине с нашей командой. Зато по одной сборной из других корзин станет соперницей Казахстанской команды. Конкретно соперники станут известны 7 декабря после жеребьевки в швейцарском Цюрихе.

Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:

первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;

вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;

третья: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;

четвертая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург;

пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра;

шестая: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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