5000 семей в Атырау подключатся к новым трансформаторным подстанциям

Ведется замена трансформаторов, как в многоэтажном жилом массиве, так и в частном секторе пригорода.

Акимат города Атырау получил 50 новых комплектных трансформаторных подстанции, что в свою очередь решает многолетнюю проблему с энергоснабжением города, сообщает zakon.kz.

На данный момент ведется замена трансформаторов, как в многоэтажном жилом массиве, так и в частном секторе пригорода Атырау, передает служба коммуникации Атырау.

Один из участков города, в котором часто наблюдаются перебои с электричеством, это микрорайон "Лесхоз", где насчитывается 32 улицы. По распределению городского отдела ЖКХ, бригада энергетиков в первую очередь выехали в "Лесхоз". Дополнительно, к действующим в этом микрорайоне трансформаторам были установлены еще два новых, мощностью по 630 квА каждый.

И жителям микрорайона "Толкын" электроэнергия теперь подается с помощью нового трансформатора. Кроме того, работники "Атырау-Жарык" также установили новые трансформаторы в микрорайоне "Жеруйык" и в пригородном сельском округе Аксай. На очереди жилые массивы "Старый аэропорт", "Геолог", "Балыкши" и "Жумыскер", в целом планируется замена трансформаторов по всему городу.

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