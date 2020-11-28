Социальные выплаты строго регулируются правилами. Нарушений в ЗКО нет

Всего по ЗКО комиссией рассмотрены 702 материала на работников медицинских организаций, из которых одобрены 495 заявок. Основные причины отказа в выплатах: не участие медработника в противоэпидемиологических мероприятиях, период работы не совпадает с периодом заражения и не соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Несколько медработников в ЗКО выразили свое недовольство отказу комиссии по выплатам единовременного социального пособия, выдаваемого при заболевании медработника коронавирусной инфекцией COVID-19. 26 ноября врач-реаниматолог Тугелбай Балшамбаев, врач-травматолог Данияр Кажигалиев, санитарки Айгерим Кубашева и Кежеганым Зарипова, работающие в ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница", обратились с видеообращением через YouTube, сообщает zakon.kz.

Как известно, инфекционный стационар на базе городской многопрофильной больницы был создан приказом управления здравоохранения ЗКО от 16 июня 2020 года. Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения от 9 апреля 2020 года были утверждены Правила осуществления единовременной социальной выплаты работникам системы здравоохранения, в случае их заражения КВИ или вирусной пневмонией при проведении противоэпидемиологических мероприятий, а также их семьям, в случае смерти работника, независимо от участия в противоэпидемиологических мероприятиях. Главным условием для выплаты ЕСВ является то, что медработник должен заразиться КВИ на рабочем месте, выполняя должностные инструкции по противоэпидемиологическим мероприятиям.

Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, 10 октября материалы в отношении Т.Балшамбаева, Д.Кажигалиева и К.Зариповой были рассмотрены региональной комиссией Западно-Казахстанской области и получен отказ в выплатах пособия, так как они к работе в инфекционном стационаре и фильтре приемного отделения, открытых в городской многопрофильной больнице, не привлекались, согласно предоставленной справке с ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" от 8 октября 2020 года. Материал в отношении А.Кубашевой комиссией не рассматривался, так как сведениями о ее заболевании COVID-19 городская многопрофильная больница не располагает.

Руководство городской многопрофильной больницы провело встречу с медицинским персоналом по разъяснению Правил получения ЕСВ.

Всего по ЗКО комиссией рассмотрены 702 материала на работников медицинских организаций, из которых одобрены 495 заявок. Все медработники были инфицированы коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Основные причины отказа в выплатах: не участие медработника в противоэпидемиологических мероприятиях, период работы не совпадает с периодом заражения и не соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, что послужило основанием заражения. Также были произведены выплаты семьям четверых врачей, которые заразились на работе и умерли от COVID-19. Кроме того, врачам, среднему и младшему персоналу, водителям скорой и неотложной помощи, участвующим в борьбе с КВИ, с марта выплачиваются надбавки к заработной плате.

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