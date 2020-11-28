В Атырау прошла конференция, посвященная Дню Первого Президента

Выступая на собрании, глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что этот день для казахстанского общества имеет особое историческое значение.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял участие в научно-практической конференции "Лидер нации и образ современного государственного аппарата". Конференция была посвящена Дню Первого Президента Республики Казахстан ", сообщает zakon.kz.

В конференции участвовали председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, заместитель председателя Совета сенаторов при Сенате Парламенте РК Бырганым Айтимова, ректор Академии государственного управления при Президенте Казахстана Ерлан Абилов, руководители государственных органов, общественные деятели, представители образовательных учреждений и руководители территориального департамента Агентства.

Выступая на собрании, глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что День Первого Президента для казахстанского общества имеет особое историческое значение.

Создание сильного современного государственного аппарата напрямую связано с именем Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Как известно, в момент обретения независимости страна столкнулась со многими сложностями. Президент стремился создать устойчивую систему государственного управления, способную противостоять новым условиям. Очевидно то, что человеческие ресурсы государственного аппарата играют важную роль в повышении конкурентоспособности Казахстана. Качество государственного аппарата - ключевой фактор развития любой страны.Это особенно важно с точки зрения обеспечения эффективной реализации стратегических приоритетов страны. Благодаря политической воле Лидера нации Казахстан первым из постсоветских стран предпринял планомерные шаги в этом направлении, - сказал аким Атырауской области.

В своем докладе Махамбет Досмухамбетов также озвучил ряд мер, принимаемых для оказания социально-экономической поддержки госслужащим региона.

В начале года местные исполнительные органы перешли на новую систему оплаты труда по факторно-балльной шкале. Внедрение пилотной модели помогло снизить текучесть кадров на местном уровне. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года текучесть кадров на государственной службе снизилась с 4,6% до 2,6%. Это, в свою очередь, позволило обеспечить стабильность работы государственного аппарата. В то же время повышение заработной платы повысило интерес к госслужбе. В частности, количество претендентов на одну вакансию увеличилось на 50%. Благодаря этому государственный аппарат обновляется квалифицированными кадрами. В результате профессионализм и качество проводимой работы государственных служащих в областном акимате значительно повысились. Наши ряды пополнились 1 доктором, 2 кандидатами, 3 кандидатами PhD и 3 выпускниками программы "Болашак". Количество свободных вакансий уменьшилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - подытожил Махамбет Досмухамбетов.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, в ходе конференции обсуждались четыре актуальных вопроса. Участники обменялись мнениями по таким темам, как дальнейшее развитие государственного аппарата в новом тысячелетии и статус акимов сельских округов. Вышеназванная конференция продолжится и в будущем, она будет проводиться ежегодно накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан.

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