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В 8 регионах Казахстана 29 ноября ожидается шторм

Большая часть территории Казахстана находится под влиянием южного циклона. Он принесет сильный снег, а также - гололед, метель и усиление ветра.

Фото : assiette.ru28 ноября 2020, 22:26

Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", в конце ноября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона. Он принесет сильный снег, а также - гололед, метель и усиление ветра.

В Акмолинской области ночью на юго-востоке ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, северный. Ночью местами 15-20 м/с.

Кокшетау - ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20, порывы 25 м/с.

Усть-Каменогорск - 29 ноября ожидается метель, ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

В городе Семей 29 ноября ожидается метель, ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

С 20:00 28 ноября до 20:00 29 ноября в Мангистауской области ожидается восточный, юго-восточный ветер местами 15-20 м/с.

Актау - 29 ноября ожидается восточный, юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

29 ноября в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с.

29-30 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

Тараз - 29-30 ноября временами ожидается туман.

29 ноября местами в Кызылординской области ожидаются туман.

29 ноября в Павлодарской области ожидается местами сильный снег. Местами туман, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

29 ноября в Костанайской области местами ожидается туман.


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