Казахстанских миротворцев начнут учить французскому языку

В Центре миротворческой подготовки прошла встреча с военным атташе Франции

В рамках двустороннего сотрудничества в Центре миротворческой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан состоялась встреча с военным атташе Французской Республики, в ходе которой обсуждены вопросы обучения казахстанских миротворцев французскому языку, передает zakon.kz.

Центр миротворческой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан в рамках двустороннего сотрудничества посетил военный атташе Французской Республики при Посольстве Франции в Казахстане полковник Жан-Филипп Тардье.

Визит был организован для ознакомления представителя Вооруженных сил Франции с работой Центра миротворческой подготовки и обсуждения вопросов укрепления двустороннего сотрудничества.

Военный атташе Франции выразил благодарность за встречу и высоко оценил усилия Казахстана по укреплению мира и безопасности.

В ходе встречи казахстанской стороной был озвучен вопрос по изучению личным составом дополнительно французского языка, так как ряд миротворческих миссий ООН развернут в тех странах, где вторым официальным языком является французский. В качестве примеров были приведены миссии ООН в Западной Сахаре, в Мали, в Демократической Республике Конго и другие.

Подготовил Альберт Ахметов

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