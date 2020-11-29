Китайский космический аппарат вышел на лунную орбиту

Весь перелет от Земли до Луны занял у зонда 112 часов.

Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5", которая должна доставить на Землю пробы лунного грунта, успешно вышла на окололунную орбиту, передает zakon.kz.

Весь перелет от Земли до Луны занял у зонда 112 часов, сообщает Китайское национальное космическое агентство.

Аппарат "Чанъэ-5", пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Зонд "Чанъэ-5" штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны, — говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.

За время своего полета аппарат совершил две коррекции орбиты. Далее посадочный модуль и модуль для взлета с поверхности Луны отделятся от орбитального и возвращаемого модулей, осуществят мягкую посадку на видимой стороне Луны и в соответствии с планом приступят к работам по сбору лунного грунта.

Ранее заместитель руководителя проекта ракеты-носителя "Чанчжэн-5" Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан заявил, что Китай собирается с 2021 года начать строительство своей орбитальной космической станции.

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